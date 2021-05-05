الكاظمي: قواتنا الأمنية عازمة على دحر الإرهاب ومنع السلاح المنفلت

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، أن القوات الأمنية عازمة على دحر الإرهاب ومنع السلاح المنفلت.

وقال الكاظمي خلال استقباله شيوخ عشائر، إن "الدور الاجتماعي الذي تضطلع به عشائرنا الكريمة مهم في توطيد السلم المجتمعي وعدم السماح للإرهاب بالتسلل".

وأضاف "عشائرنا وأبناؤها أثبتوا خلال المواجهة مع الإرهاب وفلوله أنهم كانوا السند لقواتنا الأمنية"، مؤكداً أن "الانتخابات القادمة معوّل عليها في استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وبالنظام السياسي".

ولفت الكاظمي الى أن "قواتنا الأمنية عازمة على دحر الإرهاب ومنع السلاح المنفلت الذي يظهر تحت مسميات خادعة"، مشدداً بالقول "المطلوب من عشائرنا مساندة جهود استعادة هيبة الدولة وأن تدعم توصيف الوطن والمواطنة".