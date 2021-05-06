الامن النيابية تدعو الى إخضاع عودة "نازحي الهول" لتقييم أمني

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مهدي تقي، اليوم الخميس، الى "إخضاع" عودة العوائل النازحة في "مخيم الهول" في سوريا الى تقييم أمني.



وقال تقي خلال حديث لنشرة السومرية، إن "عودة العوائل النازحة في مخيم الهول يجب ان تخضع لتقييم امني جيد لمنع عودة عناصر التنظيم الارهابي الى مدينة الموصل".

واضاف ان "هناك نية لتشكيل لجنة بعد عيد الفطر لدراسة اوضاع النازحين في هذا المخيم واعادة العوائل المظلومة التي اخذها داعش كرهائن ومنع عودة العوائل التي ينتمي بعض افرادها الى داعش".

واشار تقي الى انه "يجب على الحكومة ان تولي هذا الملف اهتماما بالغا كون هذا المخيم يمثل قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر في اي وقت مهددة بعودة الارهاب وسيطرته على محافظات عراقية".

وكشف النائب شيروان الدوبرداني، امس الاربعاء، عن الغاء الحكومة العراقية قرار نقل "عوائل داعش" من مخيم الهول ب‍سوريا الى مخيم الجدعة في الموصل.