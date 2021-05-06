Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
"الصاروخ الصيني" لماذا لا تسقطه الدول الكبرى.. خبراء يجيبون
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الامن النيابية تدعو الى إخضاع عودة "نازحي الهول" لتقييم أمني

سياسة

2021-05-06 | 14:22
الامن النيابية تدعو الى إخضاع عودة "نازحي الهول" لتقييم أمني
465 مشاهدة

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مهدي تقي، اليوم الخميس، الى "إخضاع" عودة العوائل النازحة في "مخيم الهول" في سوريا الى تقييم أمني.

وقال تقي خلال حديث لنشرة السومرية، إن "عودة العوائل النازحة في مخيم الهول يجب ان تخضع لتقييم امني جيد لمنع عودة عناصر التنظيم الارهابي الى مدينة الموصل".
 
واضاف ان "هناك نية لتشكيل لجنة بعد عيد الفطر لدراسة اوضاع النازحين في هذا المخيم واعادة العوائل المظلومة التي اخذها داعش كرهائن ومنع عودة العوائل التي ينتمي بعض افرادها الى داعش".
 
واشار تقي الى انه "يجب على الحكومة ان تولي هذا الملف اهتماما بالغا كون هذا المخيم يمثل قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر في اي وقت مهددة بعودة الارهاب وسيطرته على محافظات عراقية".
 
وكشف النائب شيروان الدوبرداني، امس الاربعاء، عن الغاء الحكومة العراقية قرار نقل "عوائل داعش" من مخيم الهول ب‍سوريا الى مخيم الجدعة في الموصل.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:06 | 2021-05-06 16:06
15:50 | 2021-05-06 15:50
15:15 | 2021-05-06 15:15
المزيد
اعلان
اعلان
شبكة برامج رمضان
شاهدها هسه
وزارة التربية تحسم الجدل بشأن الامتحانات
26.04%
04:13 | 2021-05-06
وزارة التربية تحسم الجدل بشأن الامتحانات
04:13 | 2021-05-06
مجلس الوزراء يعمم قراره بشأن الحظر الكلي للتجوال
20.75%
07:14 | 2021-05-06
مجلس الوزراء يعمم قراره بشأن الحظر الكلي للتجوال
07:14 | 2021-05-06
الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
15.9%
09:02 | 2021-05-05
الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
09:02 | 2021-05-05
هل سيسقط الصاروخ الصيني على الاراضي العراقية
14.78%
07:27 | 2021-05-05
هل سيسقط الصاروخ الصيني على الاراضي العراقية
07:27 | 2021-05-05
الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
13.04%
09:12 | 2021-05-06
الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
09:12 | 2021-05-06
المالية النيابية تكشف تفاصيل جديدة بشأن رواتب &quot;موظفي العقود&quot;
9.49%
14:01 | 2021-05-05
المالية النيابية تكشف تفاصيل جديدة بشأن رواتب "موظفي العقود"
14:01 | 2021-05-05
المزيد
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.