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الكعبي يطالب أمين بغداد بالمباشرة فعليا في اعمار العاصمة وترك "الاستعراضات"

سياسة

2021-05-07 | 10:20
الكعبي يطالب أمين بغداد بالمباشرة فعليا في اعمار العاصمة وترك "الاستعراضات"
2,893 مشاهدة

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الجمعة، أمين بغداد بالمباشرة فعليا في اعمار العاصمة، والابتعاد عن الاستعراضات الإعلامية.

وقال الكعبي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مجلس النواب أصر على وضع لجنة اعمار مدينة الصدر في الموازنة الاتحادية وتخصيص مبالغ مالية ضمن الموازنة الاتحادية للمدينة"، مستغربا من "استعراض امين بغداد امام احدى وسائل الإعلام دوره في عمليات الإكساء والإعمار لمدينة الصدر دون ان يذكر دور وجهود مجلس النواب في هذا الصدد"، مشيراً إلى "استقطاع مبلغ 30 ٪ من موازنة تنمية الاقاليم التي تصل الى اكثر من 800 مليار دينار ، من المحافظة الى امانة بغداد لغرض قيامها بالاعمال الخدمية المنوطة بها في العاصمة".

وطالب الكعبي، امين بغداد "بمضاعفة الجهود وعدم ضياع هذه التخصيصات الكبيرة والمباشرة فعليا في اعمار مدينة بغداد بشكل عام ومدينة الصدر بشكل خاص ، فضلا عن الاستفادة عما يدخل للأمانة من اموال جباية ومبالغ استئجار العقارات الكثيرة و الخاصة بها والتي تعد بالآلاف والمنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة".

وجدد الكعبي دعوته لامين بغداد الى "تقديم ماهو افضل للعاصمة بعيداً عن الاستعراضات الاعلامية وسرقة الجهود ، والنزول الميداني مع كوادر الامانة إلى المناطق والاسواق والازقة التي لم يصلها احد منذ سنوات ، وازالة النفايات التي تملئ الشوارع والأزقة لعاصمة عمرها اكثر من الف عام".
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