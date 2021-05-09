واشنطن وطهران تدينان اغتيال الناشط إيهاب الوزني

وقالت السفارة الأمريكية في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إنها "تُدينُ الولايات المتحدة وبأشد العبارات مقتل إيهاب الوزني"، معتبرة إن "تكميم الأفواه ألمُستقلة من خلال انتهاج ألعنف هو أمرٌ غيرُ مقبولٍ بالمرة".وعبرت الولايات المتحدة عن "عميق تعاطُفِها مع أُسرة ألفقيد بينما نواصل الوقوف إلى صَفِ أولئك الذين يسعون إلى تحقيق مستقبل سلمي ومزدهر للعراق".في السياق، قالت القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء "إنها تدين العمل الإرهابي الذي وقع في كربلاء، وتعتبر مثل هذه الأعمال تندرج ضمن إطار زعزعة الأمن والاستقرار في العراق".