بسبع نقاط.. السفارة الإيرانية تعلق على اغتيال الوزني و"مهاجمة" قنصليتها

أعربت السفارة الإيرانية لدى بغداد، اليوم الاثنين، عن إدانتها لاغتيال النشاط المدني إيهاب جواد الوزني، فيما طالبت بملاحقة القائمين على اغتيال الناشط وكذلك المهاجمين على قنصليتها في محافظة كربلاء.

في ما يلي نص الوثائق:

