العراق وهنغاريا يناقشان مسألة الانتخابات والمراقبة عليها

وقالت المفوضية في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "اللقاء ناقش أيضاً عدد من القضايا الانتخابية ذات الاهتمام المشترك، وفتح أفق التعاون في مجال المراقبة الدولية".وبحث الطرفان دور دولة هنغاريا في موضوع المراقبة على الانتخابات البرلمانية المقبلة كونها ضمن دول الاتحاد الاوربي وتهتمّ بالشأن العراقي، لا سيّما ما يتعلّق بموضوع الانتخابات