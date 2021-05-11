تحالف سائرون يرفض تصريحات السفير البريطاني حول الانتخابات

وقال التحالف في بيان تلقته السومرية نيوز" ان تحالف سائرون اطلع على تصريحات السفير البريطاني في العراق والتي قال فيها (ان البيئة الحالية غير مناسبة لاجراء الانتخابات).واضاف البيان، اننا في تحالف سائرون نؤكد رفضنا التام لهكذا تصريحات غير موفقة وتمثل تدخلا في الشأن الداخلي لايمكن القبول بها ابدا ، وان موضوع الانتخابات ومايتعلق باجرائها هو من اختصاص الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي اكدت في اكثر من بيان عن استعدادها التام لاجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الاول القادم.لذلك على جميع اعضاء السلك الدبلوماسي لكل الدول المتواجدة في العراق ان يحترموا السيادة العراقية وان لايتدخلوا في الشأن العراقي وان يلتزموا بالسياقات الدبلوماسية المعمول بها في كل دول العالم من اجل ان تكون العلاقات مبنية على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول .