العراق والسعودية يبحثان التعاون الأمني في مجال الحرب على داعش

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم الثلاثاء، نائب وزير الدفاع نائب رئيس هيئة الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان والوفد الرسمي المرافق له".وأكد الكاظمي، بحسب البيان، على "أهمية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات الإقتصادية والسياسية، فضلًا عن التعاون الأمني في مجال الحرب على فلول داعش الإرهابية، مشيراً إلى أهمية تفعيل النتائج الإيجابية التي أثمرت عن الإجتماع الأخير للجنة التنسيقية العراقية السعودية، والدفع بملف الإستثمارات السعودية في العراق الى الأمام، في مجال الإعمار ومختلف القطاعات الأخرى".واوضح، أن "المرحلة الحالية من العلاقات الثنائية تشهد خطوات مثمرة، بما يصبّ في مصلحة البلدين وتعزيز أمن واستقرار المنطقة وترسيخ التنمية المستدامة فيها"، لافتاً إلى "توجيهاته الى القيادات الأمنية في وزارة الدفاع بضروة تعزيز التعاون الأمني مع نظرائهم السعوديين بما يخدم استقرار البلدين وأمنهما الداخلي".من جانبه، نقل الأمير خالد بن سلمان تحيّات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الى الكاظمي، وتطلعه الى تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات على مختلف الصعد، كما أشار إلى توجيهات الملك الى جميع أجهزة المملكة بالإنفتاح على العراق وتعضيد التعاون المشترك في مختلف المجالات، بحسب البيان.