الكاظمي والحلبوسي يناقشان جرائم اغتيال الناشطين

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى خلال اللقاء مناقشة استمرار تكامل العمل وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وإيجاد السبل الكفيلة لحلِّها".كما بحث اللقاء بحسب البيان "ملف الانتخابات المبكرة والإجراءات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية، وتهيئة الظروف الملائمة لإجرائها بالشكل الذي يعزز ثقة الناخب بالانتخابات ونتائجها".وناقش اللقاء أيضاً "جرائم اغتيال الناشطين، وتأكيد العمل على كشف ملابسات هذه الجرائم ومن يقف خلفها للرأي العام، وتقديم الجناة للعدالة".