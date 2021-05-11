المالكي معلقاً على أحداث "القدس": لن يفلح التطبيع

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، أن "التطبيع" لن يفلح، مباركاً "صولات" المقاومة الفلسطينية ضد النظام "الصهيوني الغاصب".

وقال المالكي في تغريدة له على "تويتر"، "‏يا ابطال المقاومة ⁧‫الفلسطينية‬⁩ نبارك لكم صولاتكم البطولية ضد النظام الصهيوني الغاصب، هذا هو الرد الذي تنتظره الامة على غطرسة الصهاينة وتدنيسهم ⁧‫المسجد الاقصى‬⁩ واستمرار صمت المجتمع الدولي والعربي".

وأضاف "‏نبارك لكم نضالكم المستمر ونحن والامة معكم ولن يفلح التطبيع".

وقالت حركة حماس، الثلاثاء، إنها وجهت ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها، بـ 130 صاروخاً ردا على قصف إسرائيل للأبراج السكنية في غزة بعد الاحداث التي جرت في القدس الشريف.



