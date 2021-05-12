مكتب السيد السيستاني يصدر بيانا بشأن احداث القدس

واكد مكتب السيد السيستاني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "مساندة المرجعية القاطعة للشعب الفلسطيني الأبيّ في مقاومته الباسلة للمحتلين، الذين يسعون إلى قضم المزيد من أراضيه وتهجيره من أجزاء أخرى من القدس الشريف".واضاف ان "المرجعية تدعو الشعوب الحرة إلى دعم الشعب الفلسطيني ونصرته في استرجاع حقوقه المسلوبة".وتابع، أن" المواجهات العنيفة التي تشهدها ساحات المسجد الأقصى وسائر الأراضي المحتلة هذه الأيام تظهر بلا شكّ مدى صلابة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الغاشم واعتداءاته المستمرة، وعدم تخلّيهم عن أراضيهم المغتصبة مهما غلت التضحيات".وختم البيان "نسأل الله تعالى ان يعينهم ويمدهم بنصر منه".