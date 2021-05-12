ممثلاً لرئيس الوزراء.. الاعرجي يزور السفارة الفلسطينية ويؤكد دعم العراق للحق الفلسطيني

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ورد للسومرية نيوز، ان "الاعرجي نقل للسفير الفلسطيني، مواقف المرجعية العليا والحكومة والشعب العراقي الداعمة للحق الفلسطيني"، مؤكدا "وقوف العراقيين جميعاً مع الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن حقوقه المشروعة".من جانبه قدم السفير الفلسطيني "الشكر للمرجعية الدينية والشعب العراقي ولموقف الحكومة العراقية، وبالأخص موقف رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن "الشعب العراقي شعب أصيل وما يصدر عنه يعبر عن أصالته وعمق انتمائه العربي والإسلامي".