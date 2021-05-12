العراق يؤكد دعمه غير المحدود للقضية الفلسطينية

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "العراق شارك في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة/ الدورة (155) العاديّة على المُستوى الوزاريّ بمُشارَكة وزراء الخارجيّة العرب عبر تقنيّة الفيديو كونفرنس. وترأس وفد جمهوريّة العراق أحمد نايف الدليمي سفير العراق لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية".وقال الدليمي في كلمته، إن "العراق يدعم بشكل غير محدود القضية الفلسطينية العادلة وصمود الشعب الفلسطيني، وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة فقد سارعت حكومة جمهورية العراق إلى إدانة إقتحام قوات الكيان الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وممارستها لأعمال الترويع وبث الذُعر بين صفوف المُصلين المُسلمين العُزل".وأشار إلى أن "ما حدث من إعتداءات في المسجد الاقصى المُبارك، وما صَدَرَ من قراراتٍ غير قانونية وغير شرعية عن الإحتلال الجائر وما تبعها من إعتداءاتٍ وحشية بحق أهلنا في حي الشيخ جراح والأحياء المجاورة له في مدينة القدس المحتلة ما هو إلا جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الإحتلال الإسرائيلي الغاصب".ودعا الدليمي، إلى "ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التي تتناسب مع هذا الحدث وتأثيراته الكبيرة على إستقرار المنطقة، مُؤكّد على أهمية الإجماع العربي والدور المحوري الذي تلعبه جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وعلى الدعم الكامل لما سَيُسفر عنه الاجتماع من قرارات تدعم صمود الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".