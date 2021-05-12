السعودية تتبرع باعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في بغداد

وقالت السفارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "انطلاقاً من روابط الأخوة وحسن الجوار والعلاقات التأريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وايمانا من المملكة برسالتها السامية المتمثلة بالوقوف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق في حادثة مستشفى أبن الخطيب".وأضافت، أنها "تعلن عن صدور توجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز، بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في بغداد، هدية للشعب العراقي".وأشارت إلى أن "الملك السعودي وجه أيضاً باستقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الصحية لهم في مستشفيات السعودية على نفقة الملك السعودي".