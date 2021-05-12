نائب: الشعب هو صاحب القرار في تجديد الولاية لأي شخصية من الرئاسات

اعتبر عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء، أن الشعب العراقي هو صاحب القرار في تجديد الولاية لأي شخصية من الرئاسات الثلاث، مشيراً الى أن الدستور لم يمنع من تولي احدى الرئاسات لاكثر من مرة متتالية.

وقال الدهلكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هنالك من فسر كلامي بشأن الولاية الثانية للرئاسات الثلاث بشكل خاطئ وغير دقيق او عدم التجديد لاي من الرئاسات الثلاث، حيث ان هذا الامر لا يختص بقرار القوى السياسية بل هو قرار الشعب وهو المعني في تقييم من قدم الخدمات لهم على ارض الواقع، وهم اصحاب الحق والصلاحية في تجديد الثقة لمن يستحق تمثيلهم لاكثر من مرة".

وأضاف أن "الدستور لم يمنع اي شخصية من تولي احدى الرئاسات الثلاث لاكثر من مرة متتالية واقتصر في تحديد الامر لمنصب رئيس الجمهورية في ولايتين فقط بشكل متتالي اما البقية فكان العدد مفتوح".



وأضاف الدهلكي، أن "الشعب العراقي يمتلك من الثقافة والوعي الكاملين لتقييم كل شخصية سياسية سواء كانت تنفيذية او تشريعية، بالتالي فان التجديد لاي من الرئاسات الثلاث يرتبط بمعطيات المرحلة الحالية وما قدموه من قصة نجاح وما تفرزه الانتخابات المقبلة، وفقا لتطلعات الجماهير، اما الحديث عن التجديد او عدم التجديد لاي شخص في هذا الوقت فهو امر سابق لاوانه".