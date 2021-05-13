نقابة الصحفيين العراقيين: اسرائيل تمارس حرب ابادة وحشية ضد الفلسطينيين

وذكرت النقابة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " نتيجة للجرائم الانسانية وحرب الابادة الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على ايدي المسؤولين الاسرائيليين، فأن نقابة الصحفيين العراقيين تجدد تضامنها ووقوفها مع الشعب الفلسطيني تجاه قضيته العادلة وحقه في العيش وممارسة حقوقه على ارضه".وطالبت النقابة في بيانها، المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية وكل الخيرين حول العالم بـ "ضرورة محاسبة المسؤولين الاسرائيليين الذين يتسببون كل يوم في عذابات شعب فلسطين ومواصلة المذابح وحرب الابادة جراء القصف الهمجي على المباني السكنية للمدنيين والتي راح ضحيتها العشرات من الاطفال والنساء والشيوخ، فضلا عن سقوط عدد من الصحفيين والاعلاميين من مختلف وسائل الاعلام الفلسطينية جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل".كما ودعت ، "جامعة الدول العربيةً الى تحمل مسؤولياتها جراء ما يجري من عدوان اسرائيلي ضد شعب فلسطين".