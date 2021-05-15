المرصد العراقي للحريات الصحفية يدين جريمة تدمير برج الجلاء في غزة

واتهم المرصد في بيان ورد إلى السومرية نيوز، "قيادة الكيان المحتل بمحاولة التغطية على جرائمه البشعة ومجازره ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والمدن التي يتكون منها وقتله للنساء والأطفال وارتكابه لجرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم حرب مدانة من خلال تدميره للأبراج التي تضم مكاتب لوسائل إعلام دولية تنقل الأحداث المتسارعة نتيجة العدوان الغاشم الذي تشنه القوات الإسرائيلية المعتدية".وطالب المرصد، المجموعة الدولية "بمحاسبة حكومة نتنياهو التي تتعمد ارتكاب تلك الجرائم، والإصرار عليها، وعدم المبالاة التي تطبع سلوك قادة الاحتلال الذين يصدرون أوامرهم بإستهداف كل مايتحرك في القطاع، وعبر المرصد عن أسفه لعجز الحكومات العربية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات بحق المدنيين والصحفيين، ووسائل الإعلام، والتي أدت إلى مزيد من العنجهية والغطرسة، وسببت تلك الكوارث والجرائم".ودمر الجيش الإسرائيلي اليوم السبت برج الجلاء في مدينة غزة الذي كان يضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية.وانهار المبنى المؤلف من 11 طابقا بالكامل نتيجة لقصفه من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.وأفادت تقارير إعلامية متعددة بأن الجيش الإسرائيلي أصدر إبلاغا مسبقا طلبت فيه من قاطني البرج إخلاءه في غضون ساعة.