الكاظمي يتفقد عددا من عوائل الشهداء ويؤكد: المرحلة المقبلة ستخصص للبناء والاعمار

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تفقد عددا من عوائل الشهداء الابطال الذين استشهدوا دفاعا عن وحدة العراق وامن شعبه، وأكد أن الحكومة حريصة على حقن دماء ابنائها، وتبذل اقصى الجهود من اجل امن واستقرار البلد، كما شدد على ان المرحلة المقبلة ستخصص للبناء والاعمار من أجل غد افضل للعراق وشعبه، كما لن نسمح بان تتكرر اخطاء الماضي، ونعمل على تصحيح المسارات التي حصلت خلال السنوات الماضية".وزار الكاظمي عائلة الشهيد البطل ملازم أول ابو بكر السامرائي الذي استشهد على يد عصابات داعش الإرهابية في كانون الثاني ٢٠١٧، وعائلة الشهيد البطل علي زهراو ندى الساعدي المنتسب في وكالة استخبارات وتحقيقات وزارة الداخلية والذي استشهد في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد بتاريخ ١٥ اذار ٢٠٢١ اثناء مداهمة عصابات لتهريب الاثار والمخدرات، وعائلة شقيقه الشهيد البطل علاء زهراو ندى الساعدي/ شرطة اتحادية الذي استشهد بتاريخ ٤ اب ٢٠١٤ في تكريت، اثناء مداهمة فلول داعش بالرصاص الحي.كما تفقد عائلة الشهيد البطل وسام التكريتي المنتسب لجهاز مكافحة الارهاب، وعائلة الشهيد البطل اللواء عباس حسن جبر الحميدواي/ الحشد الشعبي الذي استشهد في ناحية الضلوعية بتاريخ ٢٨ كانون الاول ٢٠١٤.