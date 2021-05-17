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برلماني يستبعد اجراء تعديل وزاري في حكومة الكاظمي لهذه الاسباب

سياسة

2021-05-17 | 03:44
برلماني يستبعد اجراء تعديل وزاري في حكومة الكاظمي لهذه الاسباب
773 مشاهدة

السومرية نيوز/ بغداد

استبعد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون جمال فاخر، اليوم الاثنين، حصول اي تغييرات وزارية في حكومة مصطفى الكاظمي ضمن الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية، فيما اشار الى ان حقيبة الصحة من الممكن ان يتم إدارتها من قبل رئيس مجلس الوزراء بالوكالة.

وقال فاخر في حديث للسومرية نيوز، ان "الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية والتي لا تتجاوز الخمسة اشهر، ناهيك عن حجم التحديات الاقتصادية والصحية والامنية والاستعدادات لإجراء الانتخابات المبكرة، جميعها امور تجعل الاولوية لدى الحكومة الحالية هو استكمال ما عليها من واجبات بدل فتح صراعات وخلافات لا نهاية لها من خلال اقالة او استقالة بعض الوزراء"، مبينا ان "وجود بعض الاخفاقات في عمل بعض الوزراء هو امر لا يمكن نكرانه لكن الوقت المتبقي وانشغال القوى السياسية في تهيئة برامجها الانتخابية جميعها أمور تجعل حسم ملف استبدال بعض الوزراء هو امر صعب خلال المرحلة المقبلة".
 
واكد ان "حقيبة الصحة من الممكن خلال الوقت المقبل إدارتها من قبل رئيس مجلس الوزراء بالوكالة، اما باقي الوزارات فمن الممكن وضع الية لتقويم أدائها وتحديد مواطن الخلل ومعالجتها بالشكل الافضل للمرحلة المقبلة، وهو الامر  الذي نعتقد انه الاقرب للتطبيق وفق المعطيات الحالية".
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