الحلبوسي ونظيره التركي يؤكدان أهمية حشد البرلمانات الدولية لدعم فلسطين

وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "تلقَّى اليوم الاثنين، اتصالا من رئيس مجلس النواب التركي مصطفى شنطوب، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أواصر التعاون المشترك، وتفعيل التنسيق بين البرلمانين، لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة من أجل تحقيق الاستقرار".كما بحث الاتصال، بحسب البيان، "القضيةَ الفلسطينية وتطوراتها، وأكد الطرفان ضرورة بذل كلِّ أنواع الجهود الدبلوماسية، من أجل إنهاء اعتداءات الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني، وأهمية حشد البرلمانات الدولية والإسلامية لدعم القضية الفلسطينية".وأكد الحلبوسي "موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمه لكل الجهود التي يمكن أن تنهي الاعتداءات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الوقت قد حان لتوحيد الرؤى والمواقف بين دول المنطقة، والتغلب على الخلافات، مشيرا إلى ضرورة العمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية".