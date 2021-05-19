النهج الوطني: تأسيس شركة وطنية للاتصالات يوفر مردوداً مالياً كبيراً للدولة

اكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم الاربعاء، ان تأسيس شركة وطنية للاتصالات يوفر مردوداً مالياً كبيراً للدولة وينهي فساداً واسعاً.
وقال طمعة في بيان ورد للسومرية نيوز، "نجدد المطالبة بإنشاء شركة وطنية للاتصالات وإلزام الدولة بمنحها رخص الهاتف النقال لإنهاء احتكار الشركات المرتبطة بقوى سياسية نافذة لإدارة هذا القطاع المهم اقتصاديا وأمنيا واجتماعيًا، وتتولى الكوادر المختصة والموظفين في وزارة الاتصالات والهيئة ادارة وتشغيل هذا الشركة".
واضاف البيان، ان "المضي بهذا المشروع الوطني سيحقق كثيرا من المصالح العامة ومنها:
- يحقق إيرادات للخزينة العامة بمليارات الدولارات سنويًا واستنقاذها من الشركات المتخلفة عن التزاماتها المالية والمتلكئة في خدماتها .
- يصون الأمن المعلوماتي الوطني وينهي حالة الاختراق والنفوذ الأجنبي نتيجة دخول الشركات الأجنبية الخاصة في ادارة هذا القطاع.
- يملّك نسبة من أسهمها للمواطنين المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل والقاصرين عن مباشرة العمل بعد ان تتولى الدولة دفع التزاماتهم المالية الأولية عند التأسيس فتكون أموالًا إنتاجية بعد تشغيل الشركة الوطنية تعود بالأرباح على هذه الشرائح الواسعة المحرومة وتسترد الدولة مساهمتها لهم بالتدريج من أرباحهم المستحصلة من تشغيل الشركة الوطنية.
-يحقق خدمات بجودة اعلى وكلفة أقل مما هو حاصل الان في ظل ادارة الشركات المتلكئة والمتخلفة عن تنفيذ التزاماتها القانونية .
- يحصر ملكية البنى التحتية لقطاع الاتصالات بيد الدولة العراقية التي انفقت مليارات الدولارات على تشييدها ويضمن انسجام ادارة هذا القطاع مع السياسة العامة للدولة.