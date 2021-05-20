الصحة تعلن استعداد مؤسساتها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، اليوم الخميس، استعداد مؤسسات الوزارة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.
وقال البدر في بيان تصريحات تابعتها للسومرية نيوز، إنَّ"العراق وقف مع كلّ أشقائه وأخوانه في الإنسانية في كلّ الأزمات السابقة".
وأشار إلى أنَّ "وزارة الصحة أرسلت سابقاً وفوداً لممارسة العمل الطبي في فلسطين وغيرها"، لافتاً إلى أنَّ "جميع المؤسسات الصحية العراقية مستعدة لاستقبال أيَّ عددٍ من الجرحى الفلسطينيين أو من أيّ مكانٍ آخر لتقديم مختلف الخدمات الصحية المتوفرة وكذلك هيَّأت الوزارة فِرَقاً طبية خاصة لارسالهم إلى فلسطين أو إلى أيّ مكانٍ آخر لتقديم مختلف الخدمات الطبية".