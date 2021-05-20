المضي بسحب القوات المقاتلة للتحالف الدولي من العراق

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الكاظمي ومكينزي بحثا تطورات الأوضاع الميدانية والتنسيق المشترك في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي".واضاف ان "الجانبين اتفقا على عقد الجلسة الأولى للجنة الفنية المتخصصة بالحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة".واشار البيان الى ان "اللجنة الفنية المتخصصة ستضع آليات تطبيق مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة".واوضح البيان ان "الكاظمي ومكينزي ناقشا الأطر الأخرى للعلاقة الأمنية بين البلدين.