المالية النيابية توضح بشأن استحداث الدرجات الوظيفية

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، للوكالة الرسمية : إن "الفرق الموجود بين سعر النفط الحالي والسعر المخطط في الموازنة والذي حدد بـ(45) دولاراً، يستخدم لتمويل العجز الموجود في الموازنة، وكذلك يستخدم في الموازنة الاستثمارية"، لافتاً الى أنه "لا يمكن استحداث درجات وظيفية إلا من خلال موازنة جديدة".واضاف "حددت الموازنة العامة سعر برميل النفط بـ 45 دولاراً للبرميل الواحد فيما ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية وتجاوزت حالياً حاجز الـ 65 دولاراً للبرميل الواحد".