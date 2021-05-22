السفير الفلسطيني: صوت العراق كان الأعلى وقت الانتفاضة الفلسطينية

وقال عقل خلال المؤتمر الدولي الاول لدعم واسناد المقاومة الفلسطينية، الذي أقيم في بغداد، إن "الشعب العراقي في الانتفاضة الفلسطينية كان على قدر المسؤولية".وأضاف، أن "صواريخ غزة أدمت الكيان الصهيوني وأثبتت أنه لا يستطيع حماية نفسه".وتابع أن "الصوت الأعلى وقت الانتفاضة الفلسطينية كان في العراق"، مبينا أن" بلادنا حررت أربع مرات بقوات قادمة من العراق.وأعرب عقل عن "شكره الى الشعب العراقي والحكومة والاحزاب على موقفهم العظيم من القضية الفلسطينية".