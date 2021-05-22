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المفوضية تؤكد مجدداً: مستعدون لإجراء الانتخابات في موعدها

سياسة

2021-05-22 | 11:38
المفوضية تؤكد مجدداً: مستعدون لإجراء الانتخابات في موعدها
623 مشاهدة

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فيما أشارت إلى أن موضوع الأمن الانتخابي يعد من المسؤوليات الكبرى للحكومة.

وقالت المفوضية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "جادة وحريصة على إتمام الاستحقاق الانتخابي المرتقب بمستوى عالٍ من الشفافية والنزاهة، وإن مكاتب المفوضية في جميع المحافظات تركز الآن على توفير كل السبل لإنجاح الانتخابات ونيلها ثقة العراقيين وقواهم الوطنية"، معلنة جهوزيتها التامة لموعد ١٠ تشرين الأول المقبل؛ لما لهذه الانتخابات من أهمية بالغة وانعكاس على مجمل الأوضاع في العراق".

وأضاف البيان، أن "موضوع الأمن الانتخابي بمفاصله المختلفة؛ فإنه من المسؤوليات الكبرى للحكومة التي وظفت لأجله كل جهود الوزارات والجهات المعنية لتحقيقه وتوفير الأجواء المناسبة لإقامة الانتخابات، وهو ما تشكلت على أساسه اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وفق الأمر الديواني رقم ٣٥".
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