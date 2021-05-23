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الاعرجي يتوجه الى رام الله في زيارة رسمية
سياسة
2021-05-23 | 03:22
3,361 مشاهدة
اعلن مصدر امني اليوم الاحد، عن زيارة رسمية سيقوم بها مسؤول امني عراقي رفيع الى دولة فلسطين.
وقالت مصادر امنية ان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي سيتوجه إلى مدينة رام الله في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
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مستشار الأمن القومي
قاسم الأعرجي
مدينة رام الله
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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