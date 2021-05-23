الاعرجي يتوجه الى رام الله في زيارة رسمية

اعلن مصدر امني اليوم الاحد، عن زيارة رسمية سيقوم بها مسؤول امني عراقي رفيع الى دولة فلسطين.



وقالت مصادر امنية ان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي سيتوجه إلى مدينة رام الله في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.