برلماني يتهم الحكومة بخرق مادة بالموازنة تتعلق بمستحقات الفلاحين

وقال الزاملي في حديث للسومرية نيوز، ان "موسم الحصاد في المناطق الجنوبية والوسطى بدأ منذ اكثر من شهر وشارف على الانتهاء، لكن مستحقات الفلاحين حتى الان لم يتم صرفها، رغم اننا ضمن موازنة العام الحالي صوتنا على مادة تلزم الحكومة بتسديد مستحقات الفلاحين ضمن النفقات الحاكمة بشكل مباشر"، مبينا ان "عدم صرف تلك المستحقات يمثل خللا واضحا وخرقا لمادة صريحة وملزمة ضمن قانون الموازنة".واضاف الزاملي، ان "هذا الموضوع نعتقد انه يمثل وقوفاً في وجه الطبقة الفلاحية لعدم تسديد مستحقاتهم، وضمان تراجع القطاع الزراعي والعودة الى الاستيراد نتيجة لوجود شبهات فساد وعمولات في هذا الملف، في وقت ان العراق استطاع تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل المهمة، ومن بينها الحنطة"، مشددا على انه "بحال عدم مباشرة الحكومة في صرف تلك المستحقات وسنعمل على طرح هذا الموضوع في أول جلسة لمجلس النواب بغية الخروج بموقف رسمي و واضح تجاه تلك الإجراءات غير المقبولة بغية معرفة اسبابها".