وزير الخارجية الفلسطيني يصل إلى بغداد

وصل وزير الخارجيّة الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاحد، إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجيّة الفلسطيني رياض المالكي يصل إلى بغداد".