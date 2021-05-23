الكاظمي لوزير خارجية فلسطين: العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم الأحد، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتداعيات الهجمات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، التي تسببت بسقوط العديد من الضحايا الأبرياء بين شهيد وجريح، واحداث دمار بالبنى التحتية والمنشآت المدنية.".وبين الكاظمي، بحسب البيان، ان "العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية وموقفه المبدئي والثابت منها، وان فلسطين التي تسكن الوجدان العراقي تحظى بالدعم الشعبي والسياسي والرسمي، و لن ترى من العراق سوى الاسناد والدعم المباشر، وعبر المواقف والإتصالات الاقليمية والدولية"، مؤكداً أهمية "تشجيع الحوار ووحدة الموقف الفلسطيني ودعم العراق لمثل هذا التوجه".كما حمّل الكاظمي، الوزير الضيف تحياته الى الرئيس الفلسطيني وباقي اعضاء القيادة الفلسطينية.من جانبه، نقل وزير الخارجية الفلسطيني، تحيات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتقديره لموقف العراق الاخوي الداعم لفلسطين ومساندته الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي.وبين وزير الخارجية الفلسطيني ان قوة العراق المتصاعدة ودوره الاقليمي والدولي نعدها بمثابة قوة للموقف الفلسطيني.