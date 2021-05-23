Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
حصيلة جديدة لضحايا "كورونا" حول العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

فلسطين تشيد بموقف العراق بشأن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

سياسة

2021-05-23 | 11:26
فلسطين تشيد بموقف العراق بشأن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
954 مشاهدة

تسلم رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أشاد فيها بموقف العراق الثابت بشأن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان، ورد إلى السومرية نيوز، إن "صالح، استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، حيث سلّم الوزير الرئيس، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبّر فيها عن شكره وتقديره للموقف العراقي الرسمي والشعبي إزاء الأحداث التي شهدتها القدس والأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية، مشيداً بموقف العراق الثابت بشأن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وجرى خلال اللقاء، وفقاً للبيان، "بحث الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية في القدس وقطاع غزة، إلى جانب بحث العلاقات الأخوية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والارتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين".

وجدّد رئيس الجمهورية "موقف العراق بشأن محورية القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، مؤكداً أهمية التضامن والتنسيق والعمل الفاعل على المستويات كافة، لإنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها".

من جانبه، عبّر الوزير رياض المالكي عن "شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مشيداً بموقف العراق الرسمي والشعبي، وتمسك العراق بضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:05 | 2021-05-23 16:05
15:55 | 2021-05-23 15:55
15:47 | 2021-05-23 15:47
المزيد
اعلان
اعلان
شبكة برامج رمضان
شاهدها هسه
تعليق جديد من وزارة التربية بشأن العام الدراسي الحالي
23.95%
03:09 | 2021-05-23
تعليق جديد من وزارة التربية بشأن العام الدراسي الحالي
03:09 | 2021-05-23
التربية تصدر تنويهاً بشأن المواد الدراسية
21.86%
15:24 | 2021-05-22
التربية تصدر تنويهاً بشأن المواد الدراسية
15:24 | 2021-05-22
الفنانة رحمة رياض تعلن ارتباطها رسمياً
17.14%
10:42 | 2021-05-23
الفنانة رحمة رياض تعلن ارتباطها رسمياً
10:42 | 2021-05-23
الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا
13.17%
09:30 | 2021-05-23
الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا
09:30 | 2021-05-23
الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بكورونا في العراق
11.95%
09:21 | 2021-05-22
الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بكورونا في العراق
09:21 | 2021-05-22
وفاة وكيل المرجع السيستاني وإمام مسجد الكوفة
11.93%
07:19 | 2021-05-23
وفاة وكيل المرجع السيستاني وإمام مسجد الكوفة
07:19 | 2021-05-23
المزيد
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.