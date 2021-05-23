البرلمان يحدد موعد استجواب وزير المالية (وثيقة)

حدد مجلس النواب، اليوم الأحد، موعداً لاستجواب وزير المالية.

وبحسب وثيقة صادرة عن الأمين العام لمجلس النواب، سيروان عبد الله، وردت إلى فأنه "تقرر أن يكون يوم الاثنين المصادف 31 أيار، موعدا لاستجواب وزير المالية".



في ما يلي نص الوثيقة: