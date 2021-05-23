الحلبوسي: العراق يستخدم الإمكانات الدبلوماسية البرلمانية لدعم القضية الفلسطينية

وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق له، لبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورات القضية الفلسطينية، وما تعرّض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات من الكيان الصهيوني المحتل".وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، على "موقف العراق الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وسعي العراق لاستخدام الإمكانات الدبلوماسية البرلمانية لدعم القضية الفلسطينية وكل ما يسهم في وضع نهاية لاعتداءات الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني، ودعم إعادة الحياة إلى القطاعات التي تضررت جراء الاعتداءات والقصف".من جانبه، عبَّر وزير الخارجية الفلسطيني عن شكره وتقديره للموقف العراقي الرسمي والشعبي إزاء الأحداث التي شهدتها القدس، ودعمه للشعب الفلسطيني في المحافل العربية والإسلامية والدولية، ناقلاً تحيات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى رئيس مجلس النواب، كما حمَّل الوزيرَ الضيف تحياته إلى الرئيس وأعضاء القيادة الفلسطينية.