علاوي يدعو القادة والزعماء العرب الى تشكيل صندوق لدعم القدس

وذكر المكتب الاعلامي لزعيم ائتلاف الوطنية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "علاوي استقبل في مكتبه وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي والوفد المرافق له، اذ جرى عرض تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة وما خلفته من سقوط عشرات الابرياء بين شهيد وجريح فضلاً عن الدمار الشامل الذي الحقته بالبنى التحتية".وقد ثمن علاوي بحسب البيان، "صمود وبسالة الاشقاء في فلسطين مجددا دعمه ومساندته لجميع الجهود الرامية لأجل الوصول الى حل عادل وشامل ودائم يحفظ حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني في ظل قيادته الشرعية والوطنية".كما دعا "القادة والزعماء العرب الى المساهمة الفاعلة في اعادة تأهيل واعمار ما خلفته الاعتداءات الاسرائيلية وكذلك تشكيل صندوق لدعم القدس ودعم وحدة الصف الفلسطيني لتحقيق التوافق الفلسطيني كأساس لعلاج القضية الفلسطينية اقليمياً ودولياً".