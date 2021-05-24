الاعرجي يدعو لتعاون دولي للقضاء على الجماعات الارهابية

بيان لمكتب المستشار الاعلامي تلقته السومرية نيوز" ذكر ان الاعرجي استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، السفير الجورجي في العراق، زازا كانديلاكي.واضاف البيان، ان اللقاء، بحث تعزيز العلاقات بين العراق وجورجيا، على الصعد كافة، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.وأكد الأعرجي للسفير الجورجي، أن “العراق حريص على تطوير علاقاته مع الجميع لاسيما جورجيا، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية”.واضاف، أن “الجماعات الإرهابية مازالت تشكل خطرا حقيقيا على العالم أجمع، ولابد أن يكون هنالك تعاون دولي للقضاء على تلك الجماعات.