فؤاد حسين: ضرورة التنسيق وتفعيل المصالح المُشترَكه مع تركيا

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين، تسلم اليوم الثلاثاء، بمبنى الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية التركية الجديد لدى بغداد علي رضا كوناي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيّة وسُبُل تعزيزها خدمة للبلدين الصديقين".وأكّد حسين، "استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم الدعم الكامل لإنجاح مهمة السفير في عمله ببغداد، مُؤكّداً على أهمّية التنسيق وتفعيل المصالح المُشترَكه ومُواجَهة التحديات، معرباً عن تطلّعه للعمل على دعم، وتعزيز العلاقات العراقـيّة-التركيّة بما يعكس خصوصيتها واستراتيجيتها".من جانبه، أكّد السفير التركي على اهتمام بلاده بسُبُل دفع مسار العلاقات الثنائيُة، مُشيراً إلى أنه سيبذل كل جُهُوده لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.