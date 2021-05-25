برلماني يدعو مفوضية الانتخابات لتشكيل خلية خاصة بردع "المال السياسي"

وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هنالك العديد من الحالات التي تم تأشيرها بشكل كبير خصوصاً على طبقة الفقراء، من خلال استخدام بعض القوى السياسية للمال السياسي بغية شراء اصوات الناخبين او شراء بطاقاتهم او حجز اصواتهم بطرق مختلفة ماديا"، مبينا ان "تلك التصرفات اعطت رسالة خطيرة الى الشعب العراقي بان الانتخابات المقبلة لن تختلف عن سابقاتها وستفرز أشخاصاً هدفهم الأساس الكسب غير المشروع لتعويض المبالغ الكبيرة التي أنفقوها خلال حملاتهم الانتخابية، في سيناريو يعيد مشهد الدورات السابقة الى حد كبير".واضاف البديري، ان "القائد العام للقوات المسلحة مطالب بإعطاء الضوء الاخضر الى مفوضية الانتخابات للتنسيق مع جهاز الأمن الوطني وباقي الاجهزة الامنية بحسب الحاجة لتشكيل خلية متابعة عمليات استغلال المال السياسي، والقصاص من المتورطين فيها مهما كانت امكانيتهم على اعتبار ان هذه التصرفات هي جريمة تندرج ضمن ابواب الرشوة واستغلال المنصب لاغراض شخصية".ولفت الى انه "بحال التهاون في التجاوب مع هذه التصرفات فهذا معناه عزوف اغلب الجماهير عن الانتخابات لشعورهم المسبق بأنها لن تحقق شئ من طموحات الشعب العراقي وهذا بمجمله سيمثل ضربة قوية للعملية الديمقراطية والإصلاح".