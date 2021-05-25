مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي".

