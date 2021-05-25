الكاظمي يكشف عن صدور أوامر بحماية التظاهرات ومنع الرصاص الحي

كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن صدور أوامر مشددة بحماية التظاهرات ومنع استخدام الرصاص الحي.



وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر"، "دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق واصدرنا أوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لاي سبب كان".

وأضاف "سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ماحدث في اللحظات الاخيرة من تظاهرة ساحة التحرير"، معتبراً أن "الأمن مسؤولية الجميع ويجب ان نتشارك جميعاً في حفظه

وشهدت ساحة التحرير وساحات أخرى في بغداد اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة نظمها ناشطون للمطالبة بمحاسبة "منفذي الاغتيالات".