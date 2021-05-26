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الصدر: إضعاف العراق ممنوع وحرام
سياسة
2021-05-26 | 10:54
3,265 مشاهدة
اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، أن إضعاف العراق ممنوع وحرام.
وقال الصدر في تغريدة له على "تويتر"، إن "اضعاف العراق ممنوع وحرام اكيدا فلا تتكالبوا عليه انصروا وطنكم ولا تخذلوه".
وأدناه نص تغريدة الصدر:
»
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