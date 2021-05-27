الغراوي: المشاركة بالانتخابات الحل الامثل لصيانة الحقوق السياسية للمواطن

واضاف ان المشاركة الواسعة في الانتخابات هي الحل لدعم نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية واحداث التغيير من بوابة صناديق الاقتراع .ودعا الغراوي، كافة الناخبين لمراجعة مراكز الاقتراع لاستلام بطاقاتهم الانتخابية واختيار من هو الاصلح لحماية حقوقهم .مطالبا الحكومة ومفوضية الانتخابات والقوى السياسية والقوات الامنية لتعزيز الامن الانتخابي للناخبين لتحقيق هذه المشاركة وابعاد الناخبين من اية تاثيرات او تهديدات قد تخل بنزاهة الانتخابات .