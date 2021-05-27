مجلس الوزراء يوافق على الاستعانة بالموظفين والطلبة لإنجاز الانتخابات

وذكرت الامانة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس الوزراء وافق على استعانة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخدمات الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وخريجي الدراسة الإعدادية صعوداً لإنجاز انتخابات مجلس النواب، وذلك وفق استمارة إلكترونية تعدها المفوضية مقابل مكافأة مالية يحددها مجلس المفوضين وكتاب شكر من رئيس مجلس الوزراء".واضاف البيان "تملأ الاستمارة من المتقدم بالتنسيق بينه ودائرته، كما سيجري اختيار العاملين من لجان مؤلفة من مجلس المفوضين ويؤخذ بعين الاهتمام الموقع الجغرافي لمراكز الاقتراع، وقربه من محل سكن الموظف في ضمن الدائرة الانتخابية التي يصوت فيها، ويكون مدير مركز الاقتراع أما مدير مدرسة أو أستاذ جامعي".