Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الحزب الشيوعي يحدد شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة

سياسة

2021-05-28 | 13:51
الحزب الشيوعي يحدد شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة
1,428 مشاهدة

حدد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، اليوم الجمعة، شروط عدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فيما لفت إلى أنه حال توافرت هذه الشروط فلا مبرر لتأجيل انتخابات تشرين الأول.

وقال فهمي في حديث لـ السومرية، إن "إجراء انتخابات حرة ونزيهة فيه شروط عدة، الاولى منها تتعلق بالمنظومة الاتحادية من ناحية كيفية إجراء الانتخابات، وآلياتها، ودور المفوضية وتأمين اجراءها، وعدم امكانية التزوير ووضع معالجات للمشكلات، والجزء الأخر هو البيئة الانتخابية والأمن الانتخابي من ناحية حرية الناخب الذي من المفترض ان يذهب الى صناديق الاقتراع بدون تخوف، وحرية المرشح، وهذا معناه حصر السلاح وكشف القتلة"

وأضاف، أن "هذه العوامل اذا تم توفيرها قبل 10 تشرين الأول، فلا مبرر لتأجيل الانتخابات"، مشدداً على أن "الاجراءات الحازمة كفيلة بحل الازمات".

الرقابة الدولية
بين فهمي، أن "الرقابة التي تم الاتفاق عليه هي غير التي كانت تقوم فيها الامم المتحدة خلال الانتخابات السابقة، كون هذه فيها تخصيصات أكثر، وعدد أكبر من المراقبين، وهي بحد ذاتها غير كافية لتأمين نزاهة الانتخابات، لكنها تساعد على ذلك، وأن أي توصية او رأي يصدر من المراقبين سيكون له وزنه الدولي والإقليمي".

استهداف المتظاهرين
وبشأن استهداف المتظاهرين والناشطين، رأى أن "ذلك يؤكد القلق المشروع عند اوساط سياسية عديدة"، مبيناً أن "عدم توفير الحد الادنى من الامان سيتسبب بعزوف عن الانتخابات".

وأوضح سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، إنه "منذ ثورة تشرين ولغاية الان ذهب المئات من الشهداء، واراقة الدماء مستمرة، وجميع الاغتيالات هي سياسية، وليست جرائم اعتيادية، وكان على الحكومة كشف من يقف وراء تلك الاغتيالات".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
15:32 | 2021-05-28 15:32
15:03 | 2021-05-28 15:03
14:47 | 2021-05-28 14:47
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
بالفيديو: تشييع الفنان محمد ناجي &quot;هليل&quot; وتأثر الفنانين
24.18%
07:01 | 2021-05-27
بالفيديو: تشييع الفنان محمد ناجي "هليل" وتأثر الفنانين
07:01 | 2021-05-27
ارتفاع اسعار الدولار الى اعلى مستوياتها في بغداد
18.64%
03:09 | 2021-05-27
ارتفاع اسعار الدولار الى اعلى مستوياتها في بغداد
03:09 | 2021-05-27
التربية تعلن مواعيد امتحانات المراحل المنتهية للعام الدراسي 2020 – 2021
17.34%
08:47 | 2021-05-27
التربية تعلن مواعيد امتحانات المراحل المنتهية للعام الدراسي 2020 – 2021
08:47 | 2021-05-27
تستمر شهرين.. العراق على موعد مع &quot;رياح البوارح&quot;
13.65%
05:18 | 2021-05-27
تستمر شهرين.. العراق على موعد مع "رياح البوارح"
05:18 | 2021-05-27
وفاة شاعر عراقي بجلطة دماغية
13.43%
15:01 | 2021-05-27
وفاة شاعر عراقي بجلطة دماغية
15:01 | 2021-05-27
التربية النيابية تعلن موعد نهاية العام الدراسي الحالي
12.76%
12:13 | 2021-05-28
التربية النيابية تعلن موعد نهاية العام الدراسي الحالي
12:13 | 2021-05-28
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.