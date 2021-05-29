الكاظمي يتلقى دعوة رسمية لزيارة باكستان

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الكاظمي، استقبل اليوم السبت، وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد واسلام آباد في المجالات الأمنية والإقتصادية والعسكرية، كما تمت مناقشة تعزيز الروابط الثقافية وبحث ملف الزيارات الدينية والرغبة الباكستانية بتسهيل اجراءات تاشيرات دخول الزائرين".كما تطرق اللقاء، وفق البيان، الى "ضرورة تطوير عمل اللجان المشتركة، والتأسيس عليها للخروج باليات تعاون دائمية بما يخدم مصالح شعبي البلدين".وحمّل الكاظمي، وزير الخارجية الباكستاني تحياته الى القيادة الباكستانية، مؤكدا على اهمية العلاقة مع الباكستان، بما يعزز الحوار والاستقرار الاقليمي، مبيناً ان تنمية التعاون المشترك بين البلدين من شأنه ان يدعم جهود السلام والعمل المشترك في محاربة الإرهاب.من جهته، نقل وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي تحيات القيادة الباكستانية الى رئيس مجلس الوزراء، مجددين الدعوة للكاظمي لزيارة باكستان.واكد قريشي على "دور العراق بقيادة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، مشدداً على ان استقرار العراق اساسي للاستقرار الاقليمي".