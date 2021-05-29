مجلس النواب يرفع جلسته الى الثلاثاء المُقبل

وقالت الدائرة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال ويرفع جلسته الى يوم الثلاثاء المُقبل".وانهى مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم السبت، قراءة تقرير مقترح تعديل قانون إقامة الأجانب.وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "لأجل انصاف الاخوة الفلسطينيين وتعبيراً عن تضامن الشعب العراقي مع القضية الفلسطينية وتخفيف الاعباء عن اللاجئين من دولة فلسطين الشقيقة، مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".وخلال الجلسة أيضاً، قال مراسل السومرية نيوز، من داخل البرلمان، إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أشار إلى أن استضافة وزير النفط بشأن الاسئلة الموجهة اليه من قبل لجنتي النزاهة والنفط والطاقة النيابية داخل قاعة المجلس ستكون في الجلسة المُقبلة".وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الأولى بفصله التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة، بحضور 171 نائباً.