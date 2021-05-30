رئاسة البرلمان والبعثة الأممية يبحثان تفعيل ميثاق الشرف الانتخابي

وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى اليوم، نائبة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق انغيبيورغ سولرون غيشلادوتير والوفد المرافق لها، بحضور عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية آلا طالباني، لمناقشة الاستعدادات والتحديات التي تواجه اجراء الانتخابات المقبلة".وأشار الكعبي الى، أن "الحكومة قادرة وبشكل كبير جدا على إدارة الملف الانتخابي وتأمين مراكز الاقتراع وحماية امن الناخبين والمشاركين في الانتخابات المقبلة، داعيا القوى السياسية الى التعاون مع الحكومة لخلق اجواء مناسبة لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد بعيدا عن العنف والتشكيك، والالتزام ببنود ميثاق الشرف الانتخابي الذي وضعته بعثة الأمم المتحدة بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، بما يعكس مدى التزام كافة الكتل بتوفير المناخ المناسب للانتخابات".وأشار إلى أن "الشعب العراقي أمامه فرصة كبيرة لتغيير الواقع نحو الافضل والحفاظ على العملية الديمقراطية عبر المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات المقررة في العاشر من شهر تشرين الاول الجاري، معتبرا ان المراقبة الأممية عليها تعد رسالة اطمئنان للشعب من شأنها دفعه للمشاركة الواسعة واعطاء الثقة للشركاء السياسيين، وبما يضمن نزاهة الانتخابات وحياديتها وعدم التشكيك في مخرجاتها".وأكد الكعبي، أن "مجلس النواب انتهى من منظومة التشريعات الضامنة لإجراء الانتخابات في موعدها المبكر، مشددا على وجوب ان تكون الانتخابات المقبلة افضل من سابقاتها وتحظى بالنزاهة والمصداقية خصوصا انها مراقبة من قبل الأمم المتحدة".من جانبها، اعربت غيشلادوتير عن دعم البعثة الأممية للحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتوفير كافة الامكانيات القانونية وتقديم المساعدة والمشورة الفنية بما يساهم في انجاحها وضمان شفافيتها ونزاهتها.