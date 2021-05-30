بالأسماء.. المفوضية تستبعد 20 مرشحاً من الانتخابات المقبلة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن استبعاد مجلس المفوضين لـ 20 مرشحاً من الترشيح للانتخابات المقبلة لمخالفتهم أحكام الفقرة ثالثاً من المادة (8) من قانون الانتخابات.
ونشرت المفوضية قائمة بأسماء المستبعدين.
وأعلنت المفوضية بحكم قرار مجلسها، عن السماح للأحزاب السياسية والتحالفات باستبدال مرشحيها المستبعدين خلال (3) أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، وإن القرار قابل للطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال (3) أيام من اليوم التالي لنشره، استناداً إلى أحكام المادتين (19/ أولاً) و (20/ أولاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، على أن يتم إعادة المرشح المستبعد في حال حصوله على حكم لصالحه.
أدناه القائمة: