"الانتخابات المحلية".. حديث برلماني عن أسباب الخلاف حولها

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، عدم مناقشة تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، فيما كشفت عن أسباب الخلاف حول الانتخابات المحلية.

وقال عضو اللجنة سليم همزة في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "هناك أراء داخل مجلس النواب حول موعد انتخابات مجالس المحافظات حيث إن البعض يقترح أن تكون مع مجلس النواب أو بعده".

وأوضح أن "اللجنة القانونية لم تناقش أو تحسم موضوع تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات"، مؤكدا أن "الخلاف حول انتخابات مجالس المحافظات سياسي بامتياز".

وكانت المحكمة الاتحادية قد قضت، في وقت سابق، بعدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات.