نائب: تفعيل ملف الاستجوابات ضروري في هذه المرحلة لعدة اسباب

وقال الفايز في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك العديد من المطالبات البرلمانية بغية تفعيل ملف الاستجوابات والاستضافات وممارسة عمل مجلس النواب الرقابي"، مبينا ان "رئاسة البرلمان متجاوبة مع هذه المطالب وقد وعدت بالمضي في تفعيل هذه الملفات تباعا حيث من المفترض ان نجد في الأيام المقبلة العديد من الاستجوابات والاستضافات".واضاف الفايز، ان "هنالك استجواب مقرر لوزير المالية وعلى ضوء نتيجة الاستجواب من حيث القناعة او عدم القناعة فحينها سيكون القرار بالتصويت على سحب الثقة عنه او تجديد الثقة بحسب القناعة، وبحسب رؤيتي فان التوجه ماضٍ باتجاه اقالة وزير المالية"، لافتا الى ان "سحب الثقة عن بعض الوزراء او استبدالهم هي خطوة مهمة ولها جدوى رغم قصر الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية لعدة اسباب".وتابع، ان "السبب الاول هو القضاء على الفساد او محاولة احتوائه على اعتبار ان قصر عمر الحكومة لا يعتبر مبرر لترك عمليات الفساد او التلكؤ بالعمل وابقاء الامور بلا معالجة، ناهيك عن وجود حديث عن محاولات لتأجيل موعد الانتخابات وحينها فان التعديل الوزاري واستبدال الوزراء المقصرين سيكون ذا فائدة لتقديم معالجات للفترة المتبقية الى حين اجراء الانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة وبرلمان جديدين"، لافتا الى ان "خروج احد الوزراء ربما ياتي محله وزير جديد وهو امر مستبعد وقد يكون الخيار الاقرب هو ادارة الوزارة بالوكالة من رئيس الوزراء او وزير آخر".