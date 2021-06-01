مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

قررت رئاسة مجلس النواب، تأجيل انعقاد الجلسة المقررة اليوم نصف ساعة.



وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "المجلس قرر تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة".

